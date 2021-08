Okapi Aalst trekt Nederlander Boyd van der Vuurst de Vries aan

De 21-jarige Nederlander Boyd van der Vuurst de Vries is niemand minder dan de broer van Oostende-speler Keye van der Vuurst de Vries.



Vorig seizoen kwam Boyd van der Vuurst de Vries in eigen land uit voor Den Bosch. Daar kwam de point guard tot 14,6 punten en 2,8 rebounds per match. Bij Aalst ondertekende hij een contract voor 1 seizoen met een optie voor een 2e seizoen.



Aalst maakte ook bekend dat Dorian Marchant zijn contract heeft verlengd met 2 jaar. Gisteren meldde de club ook al een langer verblijf van Senne Geukens.