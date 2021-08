NBA-ster Luka Doncic verlengt contract bij Dallas Mavericks met 5 jaar

Luka Doncic was de voorbije weken te bewonderen op de Spelen in Tokio. Met Slovenië werkte hij een knap toernooi af, maar in de strijd voor de bronzen medaille boog hij het hoofd voor Australië.



ESPN bracht naar buiten dat de spelmaker van Dallas Mavericks zijn contract met 5 jaar heeft verlengd. Doncic bevestigde dat nieuws: "Het is een droom die uitkomt", reageerde de Sloveen.



Zijn huidige contract dateert van 2018, toen hij voor het eerst werd geselecteerd door Atlanta Hawks en meteen naar de Mavericks werd gestuurd in de NBA Draft.



Vorig seizoen liet Doncic knappe NBA-statistieken optekenen: 27,7 punten per wedstrijd, 8 rebounds en 8,6 assists.



Dankzij de Sloveense point guard speelde Dallas Mavericks de voorbije 2 seizoenen ook de telkens de play-offs van de NBA.