NBA-avontuur komt er (voorlopig?) niet, wel transfer naar Spanje voor Bleijenbergh

"Na maar liefst 14 mooie seizoenen bij onze club nemen we vandaag helaas afscheid van Vrenz Bleijenbergh", kondigen de Giants het vertrek van hun goudhaantje aan.

"Jammer genoeg (nog) geen NBA-avontuur voor Vrenz, maar wel een nieuwe uitdaging voor hem in het buitenland. Hij zal volgend seizoen uitkomen in de Spaanse Liga ACB, een knappe volgende stap in zijn basketbalcarrière."

"Vrenz groeide vanuit de jeugdreeksen door naar onze eerste ploeg Telenet Giants Antwerp. Wij nemen niet alleen afscheid van de 2020-2021 Rising Star, maar van een echte Giant in hart en nieren."