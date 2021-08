Mbappé naar Real? Haaland naar Bayern? Transfergeruchtenmolen draait op volle toeren

Kylian Mbappé: van PSG naar Real Madrid?

"Real Madrid is dichter dan ooit bij Kylian Mbappé." Volgens de Spaanse krant AS bestaat er geen twijfel over: de Fransman zal straks als nieuwe Galactico neerstrijken in Madrid. Mbappé heeft nog een contract tot 2022 in de Franse hoofdstad, maar het 22-jarige toptalent weigert voorlopig bij te tekenen.

Nu blijkt dat Lionel Messi op weg is naar PSG ziet het er niet naar uit dat de tridente Messi - Neymar - Mbappé in het Parc des Princes te bewonderen zal zijn. Mbappé zou namelijk zijn zinnen gezet hebben op een vertrek.

Toch zullen de Madrileense fans nog even geduld moeten hebben, "In Madrid wachten ze tot Messi zijn contract bij PSG tekent", schrijft AS. "Dan en niet eerder wordt verwacht dat een gebaar van voorzitter Nasser Al-Khelaïfi de basis zal leggen voor de onderhandelingen over Mbappé."