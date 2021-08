L'Equipe: "PSG en Lionel Messi zijn tot een akkoord gekomen, morgen persconferentie"

Lang hebben de onderhandelingen tussen Lionel Messi en PSG niet aangesleept. 2 dagen na zijn "adios" op Camp Nou heeft de Argentijnse stervoetballer een akkoord bereikt met PSG, weet L'Equipe.



"Het akkoord is helemaal in orde", schrijft de Franse sportkrant. "Lionel Messi zal een PSG-speler worden."



"In de komende uren zal Messi aankomen op de luchthaven in Parijs. Hij moet op het einde van de dag de medische testen doorstaan om daarna een contract van 2 jaar te tekenen met 1 jaar optie."



L'Equipe heeft nog meer inside-informatie: "Morgen zal er een persconferentie plaatsvinden in het Parc des Princes."