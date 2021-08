Inter-fans keren zich tegen Lukaku: "Hebzucht loont niet altijd"

Dat Lukaku een groot aandeel had in de titel vorig seizoen, lijken de supporters van Inter al vergeten te zijn. De fans zien onze landgenoot niet graag vertrekken en reageerden zich al af op een muurschildering in de buurt van het Giuseppe Meazza.

De Curva Nord, de harde kern van Inter, is verantwoordelijk voor die actie. In een bericht op Facebook richten ze zich tot Lukaku.



"Beste Lukaku, we hadden eerlijker en transparanter gedrag van je verwacht", klinkt het. "We hebben je altijd als een zoon en als een van ons beschermd. We wensen je het beste, ook al loont hebzucht niet altijd."

De fans maakten ook een spandoek. "Je hebt bewezen dat je bent zoals alle anderen. Je bent gezwicht voor het geld", staat er te lezen.