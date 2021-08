Neeraj Chopra is als een held onthaald in India. De speerwerper die India een eerste gouden medaille schonk in de atletiek werd door een massa ontvangen op de luchthaven van New Delhi. De goudenmedaillewinnaar raakte met moeite in zijn auto door het talrijk opgekomen publiek. "Het voelt goed om terug thuis te zijn", vertelde Chopra.