Een dipje na Tokio? Dit zijn de belangrijkste afspraken na de drukke sportzomer

De Olympische Spelen zitten erop en zo komt er dus ook een einde aan de moeder aller sportzomers. In een zwart gat hoeven we alvast niet te vallen, want ook het najaar biedt nog heel wat moois aan, te beginnen met de start van de Vuelta op zaterdag. Een bloemlezing van de belangrijkste afspraken.

Augustus: Vuelta, GP F1 van België en US Open

De maand augustus is ook na de Olympische Spelen nog goed gevuld. Op zaterdag 14 augustus beginnen de renners in Spanje aan de laatste grote ronde van het jaar. De Vuelta kan ook dit jaar rekenen op een sterk deelnemersveld, met onder meer Roglic, Carapaz, Bernal en Pidcock. In het laatste weekend van augustus strijkt het F1-circus neer in ons land. Op het circuit van Spa-Francorchamps kijken we vooral uit naar het duel tussen Lewis Hamilton en Max Verstappen. Vorig jaar was Hamilton de snelste in België. Een dag na de GP van België verplaatsen we onze aandacht naar de Verenigde Staten. In het laatste grandslamtoernooi van het tennisseizoen gaan we op de hardcourt van de US Open op zoek naar de opvolgers van Dominic Thiem en Naomi Osaka. Vanaf 18 augustus beginnen de Yellow Tigers aan hun EK volleybal. De nummer 10 op de wereldranglijst stelt een plaats in de top 8 als doel. In de Volleybal Nations League tankten ze alvast vertrouwen door 8 van hun 15 wedstrijden te winnen. Begin september beginnen ook de mannen aan hun EK. We keren eind deze maand ook terug naar Tokio, waar onze landgenoten het beste van zichzelf zullen geven op de Paralympische Spelen (24 augustus tot en met 5 september). Op 29 augustus zal een zwaar klimparcours op het WK mountainbike in Val di Sole voor spektakel zorgen. De kans is groot dat Mathieu van der Poel aan de start verschijnt.

Naomi Osaka won in 2020 haar tweede US Open.

September: Memorial Van Damme en WK wielrennen

We openen de maand september met de Diamond League meeting in Brussel op 3 september. De Memorial Van Damme kan dit jaar rekenen op heel wat olympische kampioenen. Onder meer Elaine Thompson-Herah, Nafi Thiam, Sifan Hassan en Armand Duplantis zullen er te bewonderen zijn. Eind september is het dan aan de wielrenners. Dan staat het WK wielrennen in eigen land op het programma. In en rond Leuven zal de top van de wielerwereld strijden om de felbegeerde regenboogtrui. De individuele tijdrit vindt plaats tussen Knokke-Heist en Brugge. Aan de andere kant van de oceaan mogen de golfers zich opmaken voor de 43ste editie van de Ryder Cup. Het prestigieuze golfevent tussen een Amerikaans en Europees team vindt plaats op de golfbaan van Whistling Straits in Sheboygan, Wisconsin. De laatste editie werd in 2018 in Frankrijk gewonnen door Europa.

Doet Wout van Aert beter dan zijn zilveren medaille in Imola vorig jaar?

Oktober: Rode Duivels en Parijs-Roubaix

Oktober begint met een knaller van formaat in het wielrennen. Op 3 oktober mogen we ons eindelijk opmaken voor de Hel van het Noorden. In april werd Parijs-Roubaix nog verplaatst door de slechte coronacijfers. Maar nu lijkt alles erop dat we eindelijk op zoek mogen gaan naar een opvolger voor Philippe Gilbert in 2019. We gaan op 2 oktober bovendien op zoek naar een eerste laureate bij de vrouwen. Een paar dagen later, op 7 oktober, zijn de Rode Duivels alweer aan zet. In de Nations League gaat onze gouden generatie op zoek naar hun eerste prijs. Daarvoor moeten ze in de halve finale wel eerst voorbij Frankrijk. Eind oktober organiseert de stad Antwerpen het EK korfbal. Van de voorbije zeven edities ging het goud telkens naar Nederland, België werd al vijf keer tweede.

Na het EK volgt een nieuwe kans op een prijs in de Nations League.

November: EK veldrijden en Zesdaagse van Gent

De eerste trui in het veld zal op 7 november uitgedeeld worden. Dan doen de veldrijders een gooi naar het Europees truitje. Titelverdediger met dienst is dit jaar Eli Iserbyt. De Zesdaagse van Gent werd vorig jaar nog uitgesteld, omdat het niet mogelijk was om het coronaproof te organiseren. Een jaar later lijkt dat wel mogelijk en dus kan het volksfeest in het Kuipke van Gent weer losbarsten van 16 tot 21 november.

Het Kuipke in Gent mag zich opnieuw opmaken voor de Zesdaagse.

December: Finale Daviscup en WK darts in Londen

Begin december vormt Madrid het decor voor de halve finales en de finale van de Daviscup. In 2019 ging de Daviscup naar Spanje, België is er deze keer niet bij. In Londen gaan we aan het einde van het jaar op zoek naar een opvolger voor Gerwyn Price op het WK darts. Het zal vooral uitkijken worden naar de prestaties van onze langenoot Dimitri Van den Bergh, vorig jaar werd hij uitgeschakeld in de 1/8e finales.