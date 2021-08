Chelsea-coach ziet komst Lukaku wel zitten: "Hij is het profiel dat we zochten"

"Romelu is een spits zoals Haaland bij Dortmund, Lewandowski bij Bayern München of Kane bij Tottenham", vertelde Thomas Tuchel aan Sky sports.

"Een echte nummer 9. Ze houden van scoren en hebben presence in de zestien. Dat is geen geheim. Dat kan elke coach in de wereld zeggen. Lukaku is het profiel waar we naar op zoek zijn. En als het mogelijk is om makelaars en clubs te overtuigen, dan zullen we ons best doen."