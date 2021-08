Bora-Hansgrohe stuurt sprinter Jordi Meeus naar zijn 1e grote ronde

Zijn 1e seizoen bij de profs is een absolute voltreffer voor Jordi Meeus. De 23-jarige sprinter werd ondere andere 4e in Nokere Koerse en het BK op de weg.



In de Ronde van Hongarije mocht Meeus zelfs victorie kraaien na een sprintzege tegen Dainese en Bauhaus (gisteren ritwinnaar in de Ronde van Polen).



Bora-Hansgrohe beloonde Meeus onlangs met een contractverlenging tot eind 2024 en stuurt hem nu ook op ontdekkingstocht naar de Vuelta, zijn 1e grote ronde. Met de Est Martin Laas krijgt Meeus nog een snelle man mee.



Een grote klassementsman ontbreekt in de selectie van de Duitse ploeg, al heeft het met Grossschartner wel de nummer 9 van de vorige Vuelta in de selectie.



Opmerkelijk is ook het Vuelta-debuut van neoprof Anton Palzer, die tot voor kort een ski-bergbeklimmer was.



Het Vuelta-bal wordt zaterdagavond op gang getrapt met een tijdrit van 7 kilometer.