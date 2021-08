Baanrenster Olivia Podmore is op 24-jarige leeftijd overleden

6 jaar geleden won Olivia Podmore op het WK baanwielrennen voor junioren zilver en brons in de teamsprint en de tijdrit (500 meter).



Podmore nam op de Spelen in 2016 ook deel aan de teamsprint in Rio. Voor de Spelen in Tokio had de Nieuw-Zeelandse geen ticket kunnen bemachtigen.



Daar had Podmore het moeilijk mee. "Sport is een geweldige uitlaatklap. Als je wint, is er geen enkel ander gevoel dat daaraan kan tippen", schreef ze op sociale media.



"Maar als je verliest, als je niet geselecteerd geraakt of als je geblesseerd bent, dan heb je een gevoel dat ook niet te vergelijken is met andere gevoelens."



De Nieuw-Zeelandse wielerbond is aangeslagen door het overlijden. "Olivia was erg geliefd en gerespecteerd binnen onze nationale ploeg. We proberen nu de mensen te steunen die dicht bij haar stonden."