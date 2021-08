Anderlecht stalt Michel Vlap dit seizoen bij FC Twente

2 seizoenen geleden werd Michel Vlap met luide trom binnengehaald bij RSC Anderlecht. Maar de Nederlandse middenvelder kon de verwachtingen niet waarmaken.



Begin dit jaar leende Anderlecht Vlap al uit aan Arminia Bielefeld. De Nederlander mag dit jaar dichter bij huis spelen, bij FC Twente.



"Met de komst van Michel Vlap hebben we het type speler waar we al lang naar op zoek zijn. Met zijn creativiteit en zijn scorend vermogen is hij een absolute versterking voor deze ploeg", zegt Jan Streuer, technisch directeur bij FC Twente.



Vlap zal bij Twente samenwerken met voormalig Standard-trainer Ron Jans. "Hij is een ervaren trainer die het beste uit mij en het team kan halen", zegt Vlap.



"Ik kan me mijn eerste wedstrijd op Twente nog goed herinneren, wat een ongelooflijke sfeer. Hopelijk kan ik belangrijk zijn met goals en assists."