"PSG met Messi dat nu plots City of Bayern belachelijk maakt? Zie ik niet gebeuren"

Lionel Messi in het truitje van PSG, dat is toch even knipperen met de ogen.

"Eén ding is positief: Messi hoeft het spuuglelijke shirt van Barcelona, het ergste in 50 jaar, niet te dragen", zegt Filip Joos.

"We zullen er wel aan wennen", zegt de commentator. "Er zullen ook oude tijden herleven met Neymar in hetzelfde elftal."

"En ik heb niet het gevoel dat dit het allergekste is wat er in het voetbal kon gebeuren. Dit is wat je krijgt als voetbal een soort sport voor risicokapitalisten wordt. Dit is de normale toestand als de miljoenen ons om de oren vliegen."

"Natuurlijk gaat het ook over de manier waarop hij betaald wordt en over hoe hij zichzelf zal terugbetalen. Via de shirtverkoop, maar ik heb enkele jaren geleden eens gelezen dat dat lelijk tegenvalt, maar ik weet niet of ook dat nog actueel is. Is die verkoop slechts een zoethoudertje?"

"Het is alleszins een kluwen, zoals alles in het voetbal. Alles is duister en Messi is het licht. Die zal dat nog even laten schijnen. In Frankrijk zeggen ze dat dit "le crépuscule de sa carrière" is, het winteruur van zijn loopbaan. Hij zit bij Wim Helsen in de studio in Parijs."