"De marktwaarde van Barça is nu al met 11% gedaald na het vertrek van Messi"

Wat is nu exact het probleem? "Barcelona heeft geen geld en Messi is transfervrij", vertelt Michael Van Vaerenbergh. "Dat is het grootste probleem. Om hem een nieuw contract aan te bieden (zelfs gratis of aan een minimumloon) moeten ze hem registreren, maar ze kunnen geen nieuwe spelers registreren."

"Ook de andere spelers die in de zomer zijn gekomen, kunnen niet geregistreerd worden omdat Barça een salarisplafond heeft dat heel hoog is. Ze hebben 110% van hun salaris ten opzichte van hun inkomen. La Liga is dan ook strikt en zo mogen ze geen nieuwe spelers registreren."