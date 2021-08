Waarom koos Grealish voor City? "Prijzen winnen met De Bruyne en Guardiola"

100 miljoen pond. Met dat mooie ronde bedrag kon City Jack Grealish losweken bij Aston Villa. Zijn debuut bij zijn nieuwe club heeft de aanvallende middenvelder intussen achter de rug. Hij verloor de Engelse Supercup tegen Leicester City. Nu sprak hij voor het eerst pers en publiek toe.

"Ik heb een paar hectische dagen achter de rug. Het was pas de eerste keer in mijn carrière dat ik in een nieuwe kleedkamer terechtkwam", zei Grealish. Hij is een jeugdproduct van Aston Villa en speelde daar tot aan deze transfer.

"Mijn jeugdclub verlaten was een van de moeilijkste beslissingen ooit, maar dit aanbod kon ik niet afslaan. Ik maak hier kans om prijzen te winnen, samen met Kevin De Bruyne en de beste manager ter wereld, Pep Guardiola. Dat waren doorslaggevende factoren voor mijn komst naar City."

In Manchester draagt Grealish rugnummer 10, als opvolger van de naar FC Barcelona vertrokken Sergio Agüero. "Het toont aan dat de club veel vertrouwen in me heeft. We weten allemaal hoe succesvol Sergio was voor deze club en dat gedurende zovele jaren."

"Als ik rondkijk in de kleedkamer, zie ik zoveel talent en zoveel diepgang in deze kern, dat ik echt denk dat we dit seizoen wel de Champions League kunnen winnen."