Oud-international Yakin volgt Petkovic op als bondscoach van Zwitserland

Zwitserland geniet nog na van het EK voetbal, waar het doorstootte tot de kwartfinales. Een landelijke primeur.



Het versloeg in de 1/8e finales wereldkampioen Frankrijk na een geweldige match (3-3 en penalty's (5-4)). In de kwartfinales was Spanje te sterk na strafschoppen.



Maar omdat bondscoach Vladimir Petkovic met Bordeaux een nieuwe uitdaging vond, moest de Zwitserse bond op zoek naar een nieuwe leider.



De 46-jarige Murat Yakin is de uitverkorene. Zelf kwam Yakin 49 keer uit voor de Zwitserse nationale ploeg. Als clubtrainer was hij aan de slag bij Thün (2009-2011), Luzern (2011-2012), Bazel (2012-2014), Spartak Moskou (2014-2015), Schaffhausen (2016-2017 en 2019-2021), Grashoppers (2017-2018) en Sion (2018-2019).