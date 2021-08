Mieke Gorissen over legendarische interview: "Sportarts stuurde me dat ik misschien zou moeten onderduiken"

Vandaag keerden de laatste Belgische atleten vanuit Japan terug naar ons land. Ook Mieke Gorissen verscheen daarnet in de aankomsthal in Zaventem. Naast een knappe 28e plek zorgde de marathonloopster ook voor het mooiste interview van de Olympische Spelen. "Ik had al vernomen dat het wel wat reacties had losgemaakt in België", vertelde een lachende Gorissen in de luchthaven.