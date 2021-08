Messi-gekte barst los in Parijs: fans verzamelen aan luchthaven en stadion

Enkele uren nadat Lionel Messi afscheid genomen had van zijn teerbeminde club FC Barcelona, zetten de PSG-fans in groten getale koers naar de luchthaven van Bourget.



Daar staan ze te popelen om de Argentijnse superster een warm onthaal te geven. Zonder dat ze weten wanneer hij effectief het vliegtuig opstapt.



Volgens Spaanse media zullen de fans niet al te lang meer op hun honger moeten zitten, want Messi zou vandaag of morgen neerstrijken in Parijs.