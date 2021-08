Knuffels voor Gouden Stier Frey en bloemetjes voor gouden Red Lions

Gouden Red Lions komen Anderlecht en Standard inspireren

Kampioen zijn is plezant, dachten ze bij Anderlecht en Standard. Beide teams huldigden voor hun wedstrijd een olympische hockeykampioen die de club in zijn hart draagt.



Red Lion John-John Dohmen mocht met zijn gouden plak en een Anderlecht-sjaal de aftrap geven in het Lotto Park. Victor Wegnez deed hetzelfde op Sclessin, maar dan wel verkleed in een Standard-shirt. Het leverde de Luikenaars geen gouden namiddag op.



Anderlecht zet Red Lion John-John Dohmen in de bloemetjes

Red Lion Victor Wegnez showt gouden plak in Standard-shirt

Alles wat Frey aanraakt, verandert in goud

Antwerp-spits Michael Frey beleefde gisteren de match van zijn leven. Bijna elke bal die de Zwitser aanraakte, was een goal.



Frey is de eerste speler sinds Wesley Sonck in 2002 die vijf keer scoorde in een Belgische competitiematch. Zijn ploegmakkers trakteerden de Gouden Stier op enkele knuffels.



Matchbal, knuffels en veel foto's voor uitblinker Michael Frey

Bekijk de 5 goals van Frey in onderstaande samenvatting

Standard-fans trekken zich op aan misser Balikwisha

Veel reden tot vieren hadden de Standard-fans niet. Al kraaiden ze wel even van plezier, toen Balikwisha in de slotfase het doel miste.



Balikwisha was vorig seizoen nog een van de lichtpunten op Sclessin en maakte gisteren zijn debuut bij Antwerp. Zijn ex-club Standard ging met 2-5 tegen het canvas.



Fans van Standard juichen bij misser van Balikwisha

Daland verliest veel bloed in Brugse derby

Minder plezier beleefde Jesper Daland aan zijn 1e Brugse derby. Bij een luchtduel viel de Noorse verdediger vol op zijn achterhoofd van zijn Cercle-ploegmaat Charles Vanhoutte.



Een bloederige scène was het gevolg. Daland verliet het veld met een gapende hoofdwonde, maar hield er gelukkig geen ernstige letsels aan over.