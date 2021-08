Jakobsen mag sprinten voor ritzeges in Vuelta, 1e grote ronde voor Vansevenant

Na een val in de Heistse Pijl 10 dagen geleden kwam de Vuelta-deelname van Fabio Jakobsen op de helling te staan. De Nederlander had last van zijn knie, maar dat euvel is verholpen.



Voor Jakobsen wordt het zijn 1e grote ronde sinds zijn zware val in de Ronde van Polen vorig jaar. Bij zijn vorige Vuelta-deelname in 2019 snelde hij nog naar 2 etappes.



Jakobsen krijgt in de vlakke etappes ondersteuning van onder anderen Florian Sénéchal, Zdenek Stybar en onze landgenoot Bert Van Lerberghe.



In de bergritten mag Mauri Vansevenant zijn eigen grenzen opzoeken. Voor onze 22-jarige landgenoot wordt de Vuelta zijn vuurdoop in een grote ronde.