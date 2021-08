Elise Mertens klimt 1 plaats in het enkelspel en blijft op nummer 1 in het dubbel

Elise Mertens sneuvelde in Tokio al in de 1e ronde van het enkelspel. In San José herpakte de Belgische nummer 1 zich afgelopen week en schopte ze het tot in de halve finales.



Op de WTA-ranglijst springt Mertens zo van de 17e naar de 16e plaats. Ze behoudt haar 1e plaats in het dubbelspel, voor haar Taiwanese dubbelpartner Su-Wei Hsieh.



Ook Alison Van Uytvanck, die in Tokio bij de laatste 16 overbleef, boekt een plekje winst: 60e. Kirsten Flipkens (WTA-108), Greet Minnen (WTA-113), Maryna Zanevska (WTA-118) en Ysaline Bonaventure (WTA-128) verloren licht terrein.