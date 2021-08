De voorgangers van Messi: 5 transfers die voor een aardverschuiving in de sport zorgden

Babe Ruth (honkbal): van de Boston Red Sox naar de New York Yankees

Volgens velen was hij de beste honkballer ooit. Babe Ruth, beroemd en berucht om zijn homeruns en losbandige levensstijl, verruilde in 1919 de Boston Red Sox voor de New York Yankees. Volgens de overlevering verkocht eigenaar Harry Frazee zijn sterspeler voor 25.000 dollar, omdat hij dringend geld nodig had om een Broadway-muscial te financieren. Een beslissing die fans van de Red Sox hem ruim een eeuw later nog altijd niet vergeven hebben. Mét Ruth wonnen de Red Sox namelijk 3 titels in 5 seizoenen in de MLB. Zonder de legende moest de ploeg voor nieuw succes wachten tot... 2004. Daartegenover stond de enorme voorspoed die de franchise van de Yankees kende met Ruth. Hij zou het team uit de Big Apple naar 4 titels leiden. Nadien zouden er maar liefst 24 volgen, waardoor de Yankees uitgroeiden tot het meest bekende honkbalteam ter wereld.

LeBron James (basketbal): van de Cleveland Cavaliers naar Miami Heat

"I'm taking my talents to South Beach." Met die 7 woorden brak LeBron James in 2010 de harten van alle fans van de Cleveland Cavaliers. In de veelbesproken TV-uitzending "The Decision" op EPSN maakte de Amerikaan de langverwachte beslissing over zijn toekomst bekend. De meest dominante basketbalspeler van dat moment draaide zijn thuisstad de rug toe en koos voor het supersterrenteam van de Miami Heat, met onder meer Chris Bosh en Dwyane Wade. Ontgoochelde supporters noemden James een verrader en staken zijn shirt in brand. Maar LBJ was vastbesloten om een eerste kampioensring te veroveren. Daar slaagde hij ook in - twee keer zelfs (in 2012 en 2013). Na vier jaar Miami keerde James uiteindelijk wel terug om zijn belofte aan Cleveland te vervullen. Nadat "The Kid from Akon" de ploeg in 2016 naar een eerste NBA-titel leidde, was zijn pijnlijke vertrek vergeten en vergeven.

Wayne Gretzky (ijshockey): van de Edmonton Oilers naar de Los Angeles Kings

Het was een transfer die bijna niemand voor mogelijk achtte. Maar op 9 augustus 1988 kondigde Wayne Gretzky met tranen in de ogen aan dat zijn Edmonton Oilers hem ruilden naar de Los Angeles Kings. Gretzky was nochtans 9 jaar lang het kloppende hart van de ploeg. Zijn vertrek zorgde voor ongeloof in gans Canada. Fans overspoelden de klantendienst om hun seizoensticket voor de Oilers op te zeggen. De directeur verantwoordelijk voor de beslissing werd dan weer bedreigd. Een lid van het Canadese parlement probeerde de overgang zelfs nog tegen te houden.



Op het moment van de transfer was Gretzky de beste speler van zijn generatie. Met de Oilers won het fenomeen vier keer de Stanley Cup. In het daaropvolgende seizoen trof hij zijn ex-ploeg in de play-offs en draaide hij quasi op zijn eentje een 1-3-achterstand helemaal om. De Stanley Cup winnen lukte evenwel niet meer. Maar Gretzky zorgde wel voor een ongeziene boost aan de populariteit van ijshockey in de Verenigde Staten. Het aantal inschrijvingen voor jeugdteams in het hockey ging in de States met ruim 4.000% de hoogte in.

Cristiano Ronaldo (voetbal): van Manchester United naar Real Madrid

Een nieuwe koning bij de Koninklijke. In 2009 gaat het voetbal een nieuw tijdperk in door de transfer van Cristiano Ronaldo naar Real Madrid. De Portugees leidde Manchester United in 2008 naar de Champions League en vertrok een jaar later voor een recordsom van 94 miljoen euro naar de Spaanse hoofdstad. Zijn intrede was de geboorte van de legendarische rivaliteit met Lionel Messi. De twee grootheden zouden elkaar naar ongeziene records stuwen. En La Liga wreef zich in de handen voor de wereldwijde belangstelling die de Clasico's opwekten. Dankzij Ronaldo veroverde Real Madrid ook het Europese topvoetbal. Liefst vier keer wonnen Los Blancos de Champions League. Meestal door de geniale ingevingen van CR7.

Tom Brady (American Football): van de New England Patriots naar de Tampa Bay Buccaneers