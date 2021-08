De balans na 7 medailles: "Juiste traject is ingezet, maar budget voor topsport kan omhoog"

Drie keer goud, een keer zilver en drie keer brons. Dat is de balans na drie weken Tokio voor onze atleten. "Dit is onze beste prestatie sinds 1948 en dus mogen we uiteraard tevreden en trots zijn", zegt Veerle De Bosscher, professor sportbeleid aan de VUB.

Naast de medailles werden er ook 7 atleten 4e. "Het doel dat Vlaanderen voor ogen heeft is top 8 van de wereld, dat is een olympisch diploma. 56 procent van onze atleten haalde een top 8, dat is een goed cijfer. Een medaille is de kers op de taart, maar het verschil tussen de top 3 en de top 8 is in sommige sporten heel klein. Dat hadden misschien ook medailles kunnen zijn, maar dat is ook in andere landen zo. Nederland heeft 84 top 8-plaatsen, bijvoorbeeld."

Nederland. Het land waar de Belgen zich graag mee vergelijken. Oranje ging naar huis met 36(!) medailles. "Zij steken Italië, Duitsland en Frankrijk voorbij. Dat is fenomenaal. Nederland is heel goed in het inspelen op veranderingen. Ze laten niets aan het lot over en nemen alles in handen. Met de federaties die goed werken gaan ze door, anders sturen ze bij. Het beleid is daar heel rechtlijnig en proactief. Daar kunnen wij zeker van leren."

"We moeten België een beetje tijd geven. We zijn nu een tiental jaar strategisch echt goed aan het werken, maar topsport vraagt tijd. Zwitserland haalde 13 medailles, dat zijn er 6 meer dan in Rio. Dat is immens. Daar hebben ze de voorbije jaren enorm veel geïnvesteerd in topsport, zo'n 108 miljoen euro in 2020. En ze hebben vooral veel geïnvesteerd in sterke federaties en in samenwerking."