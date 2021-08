Belgian Cat Hanne Mestdagh ruilt de Belgische voor de Spaanse competitie

Na haar olympisch avontuur met de Belgian Cats richt Hanne Mestdagh haar focus nu op het nieuwe clubseizoen.



Mestdagh speelde de voorbije 3 seizoenen bij Namen, dat in april voor de 18e keer de Belgische titel veroverde.



Op haar 28e wil onze landgenote haar kans nu wagen in Spanje, bij Las Palmas. "Ik ben heel blij nog eens in het buitenland te kunnen spelen, enkele jaren na mijn terugkeer naar België", zegt Mestdagh in een eerste reactie. "Dat wou ik graag nog eens proberen."



"Spanje is een van de beste competities in Europa. Las Palmas is bovendien een club met een grote traditie in Spanje. De club werkt goed met jonge speelsters en heeft gezonde ambities."



Las Palmas werd vorig seizoen 8e in de Spaanse competitie en speelt komend seizoen in de voorrondes van de EuroCup.