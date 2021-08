Bashir Abdi bij aankomst in Zaventem: "Besef nu pas wat ik gepresteerd heb"

Amper 1 dag na zijn wedstrijd streek Abdi dus al opnieuw neer in België. Heeft onze landgenoot eigenlijk al tijd gehad om zijn medaille te vieren? "Nog maar heel weinig. De voorzorgsmaatregelen in Japan zijn heel streng, maar met Team Belgium heb ik wel al een beetje kunnen vieren."

"Het is superleuk om zo ontvangen te worden", zei Abdi bij zijn aankomst op luchthaven. "Het is heel fijn om mijn familie en vrienden hier terug te zien na 8 weken."

Op de slotdag van de Spelen bezorgde Bashir Abdi ons land in de marathon nog een ultieme climax. Onze landgenoot eindigde na een fenomenale race knap derde en zette de medailleteller van België in extremis nog op 7 stuks.

Hoewel het echte feestje dus nog moet komen, was ook de podiumceremonie voor Abdi iets om nooit meer te vergeten. "Ik kreeg echt kippenvel toen ik mijn medaille kreeg. Het was net zoals in een film."

"Ik ben blij dat ik het heb kunnen meemaken. Nu weet ik alvast hoe zo'n ceremonie in zijn werk gaat als ik de volgende keer opnieuw op het podium sta", toonde Abdi zich ambitieus richting de toekomst.

"Nu ga ik even herstellen, maar het werk stopt niet. 2022 is ook een belangrijk jaar en in 2024 zijn het al de Spelen in Parijs. Dat zal een beetje als een thuiswedstrijd aanvoelen. Ik hoop dat de wereld tegen dan al opnieuw normaal is en de sfeer van de Spelen opnieuw 100 procent leeft."