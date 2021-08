Barcelona moet nieuwkomer Sergio Agüero meteen 10 weken missen

Sergio Agüero kwam eind mei transfervrij over van Manchester City. Hij scoorde 260 keer in 400 matchen voor City en is daarmee topschutter aller tijden van de club.



Op doelpunten voor Barcelona is het nog even wachten. Agüero, die eind juni al een knie-operatie onderging, sukkelde de laatste tijd met zijn rechterkuit. Uit onderzoek blijkt dat de Argentijn zo'n 10 weken out zal zijn met een scheurtje.



Barcelona snijdt komend weekend het nieuwe seizoen in de Primera Division aan tegen Real Sociedad. Op 24 oktober staat de Clasico tegen Real op het programma. Agüero zou tegen dan net weer fit moeten zijn.