Barcelona hakt Juventus in de pan, (voormalig?) Club-doelwit Collado krijgt minuten

Ronald Koeman sprak voor het begin van de wedstrijd het publiek in Camp Nou nog even toe. De coach van FC Barcelona benadrukte dat hij ondanks het vertrek van Messi veel vertrouwen heeft voor het komende seizoen.



Memphis Depay bedankte Koeman gisteren voor dat vertrouwen met een vroege goal tegen Juventus in de Joan Gamper Trophy. De Nederlander rondde in de 3e minuut een flukse aanval af.



Na de rust verdubbelde de Deense spits Martin Braithwaite de bonus met een kopbal na een hoekschop van Depay. Riqui Puig zette in de slotfase nog de 3-0 op het bord met een fraai schot.

Ronaldo kwam niet tot scoren voor Juventus, waar onze jonge landgenoot Koni De Winter 10 minuten mocht meespelen.



Bij Barcelona ontbrak middenvelder Frenkie de Jong. De Nederlandse international heeft last van een spierblessure.



Wie wel 5 minuten voor het einde mocht opdraven, was Alex Collado. De 22-jarige Spanjaard was afgelopen week op gesprek in Brugge, dat hem enkel van Barcelona wil huren met een aankoopoptie. Barça ging akkoord met de aankoopoptie, maar Collado zelf ziet dat voorlopig niet zitten.