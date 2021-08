Ann Wauters over parcours Belgian Cats: "Er zat meer in, maar we zijn trots"

De Belgian Cats begonnen alvast uitstekend aan het olympische toernooi. Tegen grootmacht Australië gingen ze meteen met de zege aan de haal. "We waren zo blij dat we die 1e wedstrijd tegen Australië konden spelen. Als underdog konden we dan ook vrij spelen."



"De 2e wedstrijd tegen Puerto Rico was een haalbare kaart, maar je moet het maar doen. Ik denk dat we trots mogen zijn. We waren eerst al blij om daar te zijn, maar dan wil je meer en meer. Dan sta je in de kwartfinales en wil je meer. Je wil vol voor die halve finale gaan."