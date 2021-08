Als wereldster arriveren bij PSG: deze voetbalgrootheden deden het Messi voor

Nicolas Anelka: juli 2000 - januari 2002

Nicolas Anelka ruilde als 17-jarig supertalent PSG in voor Arsenal, maar de spits stond snel opnieuw in Parijs met zijn koffers. PSG legde in 2000 zo'n 35 miljoen euro op tafel om de Fransman los te weken bij Real Madrid. Een lang leven was die transfer niet beschoren, want in 2002 verliet Anelka het Parc des Princes al. Eerst op uitleenbasis naar Liverpool, later dat jaar vertrok hij definitief naar Manchester City. Het werd niet zijn enige overgang. De spits ging ook nog aan de slag bij onder andere Chelsea en Fenerbahçe.

Claude Makélélé: juli 2008 - juli 2011

Net als bij David Beckham werd PSG ook voor Claude Makélélé de laatste halte van zijn sportieve loopbaan. De defensieve middenvelder had in 2008 al avonturen bij onder meer Real Madrid en Chelsea achter de rug toen hij transfervrij neerstreek in het Parc des Princes. Uiteindelijk zou de voormalige trainer van Eupen in 3 jaar tijd 118 keer uitkomen voor PSG.

Zlatan Ibrahimovic: juli 2012 - juli 2016

De transfer van Ibrahimovic was wel degelijk een schot in de roos. De Zweed werd voor 21 miljoen euro naar Parijs gehaald en ontpopte zich tot publiekslieveling en doelpuntenmachine. In de Ligue 1 liet hij in 122 wedstrijden de netten 113 keer trillen. Hij werd er 3 keer topschutter en loodste PSG zo vier jaar op een rij naar het kampioenschap. In totaal zou hij zo'n 12 trofeeën wegkapen. Al was het niet allemaal rozengeur en maneschijn. "Ibracadabra" trapte namelijk ook op de tenen van de Fransen nadat hij na een wedstrijd tegen Bordeaux zijn beklag deed over de scheidsrechter. "Ik speel al 15 jaar en nog nooit heb ik zo'n scheidsrechter (Lionel Jaffredo) gezien in dit strontland. Dit land verdient PSG niet", sneerde hij. Uiteindelijk kreeg Zlatan een schorsing van 4 wedstrijden. "Ik ben gekomen als een koning en vertrek als een legende." Op zijn eigen manier nam hij in 2016 afscheid van PSG.



David Beckham: januari 2013 - juli 2013

Uitbollen, dat is wat David Beckham kwam doen in 2013. De toen 37-jarige middenvelder had er al een schitterende carrière opzitten en begon nog 1 keer aan een nieuw avontuur. Voordat hij zijn schoenen aan de haak zou hangen. Voor het geld moest de Engelsman het niet meer doen en dus schonk hij zijn salaris aan een goed doel. Van zijn vijf maanden bij PSG is vooral het emotionele afscheid in het collectieve geheugen blijven plakken. Beckham kon zijn tranen niet bedwingen toen hij tegen Brest een applausvervanging kreeg. Het einde van een grote voetballer.

Edinson Cavani: juli 2013 - oktober 2020

Edinson Cavani kwam voor een prijskaartje van 64 miljoen euro als scherpschutter uit Napels aan in Parijs en daar deed de Uruguyaan zijn naam alle eer aan. Aan de zijde van Ibrahimovic scoorde de rijzige spits aan de lopende band. Hij liet zijn Zweeds maatje zelfs achter zich. In 2018 kroonde Cavani zich tot topschutter aller tijden bij PSG. Een titel die daarvoor weggelegd was voor Ibrahimovic. Door de komst van Icardi kreeg Cavani steeds minder speelminuten en sloeg hij zijn tenten uiteindelijk op bij Manchester United.

Gianluigi Buffon: juli 2018 - juli 2019

Een clublegende was hij bij Juventus, maar die lijn kon hij niet doortrekken bij PSG. Gianluigi Buffon verliet na liefst 14 jaar de Oude Dame om aan de slag te gaan in de Franse hoofdstad. Buffon keepte wel zijn wedstrijden, maar na een seizoen trok PSG Keylor Navas als concurrent aan. "Gigi" keerde dan maar terug naar zijn oude liefde Juventus.

Neymar: augustus 2017 - tot op heden