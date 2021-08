Aalst strikt Servische center Nik Popovic, kapitein tekent bij

De 24-jarige Popovic (2m11) moet bij Aalst de naar Brussels vertrokken Pape Badji vervangen. Hij speelde eerder in zijn carrière in het Amerikaanse universiteitskampioenschap NCAA bij Boston College en in eigen land bij Rode Ster Belgrado.

Vorig seizoen was hij in Iran actief bij Chemidor Qom. Daar kwam hij tot gemiddeld 15,6 punten en 8,9 rebounds per match.

Okapi Aalst maakte ook bekend dat kapitein Senne Geukens langer bij de club blijft. De 38-jarige Geukens kwam in 2016 toe in het Forum en was vorig seizoen in gemiddeld 19 speelminuten nog goed voor 7 punten, 2,3 rebounds en 1,2 assists.

Aalst ging er vorig seizoen in de kwartfinales van de play-offs uit tegen Limburg United.