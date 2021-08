41-jarige Valverde maakt zich op voor zijn 15e Vuelta-deelname

Bijna niemand die mooiere adelbrieven in de Vuelta bezit dan Alejandro Valverde. De 41-jarige Spanjaard telt al 12 ritzeges in zijn thuisronde, veroverde de eindzege in 2009 en stond daarnaast nog 6 keer op het eindpodium (3 keer 2e en 3 keer 3e).



Valverde maakt in de komende Vuelta deel uit van een "tridente" (drietand) met Miguel Angel Lopez en Enric Mas. Al zullen vooral die laatste 2 een goed klassement najagen.

Opvallend is dat 5 renners uit de Tour-ploeg ook de Vuelta-selectie gehaald hebben: Valverde, Mas, Lopez, Erviti en Verona.



We noteren ook het groteronde-debuut van Johan Jacobs. De Zwitser met een Belgische vader reed zich de voorbije 2 jaar al meerdere keren in de kijker in de Vlaamse klassiekers.



De Ronde van Spanje start zaterdagavond met een tijdrit van 7 kilometer in Burgos.