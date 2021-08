"Het olympisch feest eindigt met een enorme financiële kater voor Tokio"

"De Spelen zijn in Tokio geweest, maar men heeft daar als bevolking nauwelijks iets van gemerkt. Het is zoals iemand die in een huis een groot feest komt geven, maar je zelf niet bent uitgenodigd. En na het feest moet je de rommel opruimen en de facturen van het feest betalen."

"Het is een gemengde balans", vertelt Dirk De Ruyver. "Aan de ene kant heeft Japan het zeer goed gedaan op de Olympische Spelen zelf. Ze hebben vrij veel medailes gehaald en zijn 3e na de Verenigde Staten en China. Dat maakt ze natuurlijk tevreden, maar aan de andere kant is het ook zo dat het heel eigenaardigde Spelen geweest zijn. Die Spelen stonden volledig los van wat er in Tokio zelf gebeurde."

"De inkomsten zijn zo goed als zero"

"In het begin zag je de Japanse olympiërs heel wat medailles binnen halen. Zo ontstond er een positief gevoel bij de bevolking", gaat De Ruyver verder. "Maar uiteindelijk zijn we in een toestand terecht gekomen waarin de tegenstanders voor de Spelen gewaarschuwd hadden."

"Dat was een pandemie in Tokio met op het einde een gigantisch factuur. Want de kosten van de Spelen zijn maal 2 gegaan en de inkomsten zijn zo goed als zero. Er zijn geen toeschouwers, geen inkomsten, geen buitenlandse toeristen."

"De inkomsten die er wel zijn, komen via de televisierechten en dat gaat integraal naar het IOC. Het olympisch feest eindigt met een enorm financiële kater voor Tokio en Japan."