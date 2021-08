WK-leider Tim Gajser wint MXGP in Letland, Jago Geerts finisht 2e in de MX2

MX1: Gajser pakt 3e seizoenszege

Gajser werd in beide reeksen tweede. Hij haalde het van de Spanjaard Jorge Prado, die vierde en eerste werd in de twee reeksen. De Nederlander Jeffrey Herlings (KTM), die de eerste reeks won en vierde werd in de tweede, werd derde. Kevin Strijbos (Yamaha) werd op plek 15 de eerste Belg.

De Sloveen Tim Gajser heeft zondag op zijn Honda in Kegums de Grote Prijs motorcross van Letland in de MX1-klasse op zijn naam geschreven, de zevende WK-manche van het seizoen. Voor de drievoudige wereldkampioen was het de derde zege van het seizoen.

MX2: Landgenoot Geerts wordt 2e na WK-leider

Jago Geerts is als tweede geëindigd in de MX2-klasse van de GP motorcross van Letland. De Franse WK-leider Maxime Renaux won beide reeksen en pakte ook de eindoverwinning.

De Italiaan Mattia Guadagnini (KTM) werd derde met evenveel punten als Geerts (42 punten), maar het is het resultaat in de tweede reeks dat beslissend is voor de eindstand. Geerts eindigde tweede in de tweede reeks, de Italiaan op plaats drie. De 21-jarige Limburger boekte vorige week in Lommel zijn tweede zege van het seizoen.

In het klassement verstevigt Renaux zijn eerste plaats met een totaal van 271 punten. De kloof tussen Guadagnini, 2e met 237 punten en Jago Geerts, 3e met 235 punten, blijft gelijk. De volgende keer dat Geerts in actie komt is op 5 september in Afyonkarahisar, voor de Grote Prijs van Turkije.