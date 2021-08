Walsleben klopt Terpstra in slotrit Arctic Race, Ben Hermans is eindwinnaar

De slotrit van de Arctic Race bracht het peloton van Gratangen naar Harstad over een licht geaccidenteerde route. Al vroeg sprong er een leuk groepje weg, met onder meer Niki Terpstra, Philip Walsleben en landgenoten Ceriel Desal en Aimé De Gendt.

In de finale wist de kopgroep het peloton op voldoende afstand te houden. Een goede zaak voor leider Ben Hermans, want niemand van de overgebleven vluchters was een bedreiging in het klassement.

Op 12 kilometer van de aankomst waagde Walsleben zijn kans. Alleen Terpstra kon zijn wagonnetje aanhaken. Het duo mocht het onderling uitvechten voor de dagzege en het was de Duitser die op de steile aankomst aan het langste eind trok.

Een mooie zege voor Walsleben, die na dit seizoen zijn fiets aan de haak hangt. De voormalige veldrijder won eerder dit jaar ook al een rit in de Boucles de la Mayenne.

Ben Hermans, die gisteren de etappe won in Noorwegen, is eindwinnaar. In het eindklassement houdt hij 2 seconden over op de Noor Eiking en 3 op de Fransman Lafay.