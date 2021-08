VIDEO: Woedende Mourinho krijgt rood in oefenduel dat volledig uit de hand loopt

Toen Alex Moreno in de 58e minuut Betis op een 3-2-voorsprong bracht, begonnen de potjes over te koken bij Roma. Moreno had de bal met zijn hand geraakt, maar dat was aan de aandacht van de scheidsrechter ontsnapt.



Roma-aanvoerder Lorenzo Pellegrini protesteerde en werd met een 2e gele kaart van de grasmat gestuurd. Het sein voor zijn coach José Mourinho om verhaal te halen. De Portugees wandelde het veld op en uitte zijn ongenoegen bij de ref. Ook hij werd met rood weggestuurd.

Roma zag ook nog Gianluca Mancini en de Nederlander Rick Karsdorp met een rood karton van het veld verdwijnen.

Oh ja, de wedstrijd eindigde op 5-2 in het voordeel van Betis.