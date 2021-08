Vanhaezebrouck: "Ik hoop dat iedereen binnen de club kalm blijft"

"We hadden vandaag beter kunnen doen", opende Vanhaezebrouck na afloop van Oostende-Gent. "We hebben kansen gecreëerd, maar moesten beter afwerken."



"Alle cijfers waren bij ons beter dan bij Oostende: de duels, we kwamen meer in zestien... maar de score is wel 1-0. We zijn vergeten te grijpen wat we verdienden, want hier verdienden we nooit om te verliezen."



"We speelden een heel goede eerste helft, waarin we de match controleerden. Na de rust keerde het om, omdat het spel veel stil lag. Helaas was er dan die zware blessure voor Indy Boonen. Daarna was het moeilijk om het tempo opnieuw in de match te krijgen."