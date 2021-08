Team Sporza blikt terug op Tokio 2020: "Japanse horrorverhalen? Integendeel"

De Olympische Spelen in Tokio zijn onder bijzondere omstandigheden georganiseerd. Voor atleten en reporters golden bijzondere en strenge coronamaatregelen. Toeschouwers waren niet welkom in de prachtige arena's.

Maarten Vangramberen (2e Olympische Spelen): "Op voorhand hoorde je veel horrorverhalen. We zouden hier bekeken worden als lepralijders."



"Niets was minder waar, alle medewerkers hebben ons vriendelijk en welwillend bejegend. En toen we na 2 weken quarantaine de stad in mochten, kwam jong en oud ons goeiedag zeggen."



Marc Willems (5e Olympische Spelen): "Het is hier beter verlopen dan ik vooraf gedacht had. Goed, in de stad hing geen olympische sfeer, de quarantainemaatregelen waren vervelend, maar dat is het dan.



Christophe Vandegoor (4e Olympische Spelen): "Oké, het was apart. Twee weken lang stond er een bewaker aan het hotel die ons maximaal een kwartier gaf om de superette om de hoek te bezoeken."





"Afgezien van het aparte regime stond de organisatie op punt, de medewerkers waren erg vriendelijk en het is hier ook erg proper."

Dirk Gerlo (8e Olympische Spelen): "Voor het eerst ben ik met frisse tegenzin naar de Olympische Spelen vertrokken. Het hele covidverhaal voorspelde weinig goeds."



"Nu kijk ik daar anders op terug. Ja, het was hier streng, maar de organisatie zat uitstekend in mekaar."



Vangramberen: "Protesten hebben we hier nauwelijks gezien. Op één plaatsje - aan het atletiekstadion - stond een kleine groep. Die woog niet op tegen de rijen Japanners die een foto wilden met de olympische ringen."