Team Belgium in Tokio: 7 medailles, 7 keer 4e en 26 olympische diploma's

Meest succesvolle Spelen voor België sinds 1924

Ook in Londen in 1948 behaalde België 7 medailles, maar 1 gouden plak minder. Voor België zijn het de meest succesvolle Olympische Spelen sinds 1924 (13 medailles waarvan 3 keer goud).

Lange tijd zag het er niet naar uit dat België beter zou doen dan de 6 medailles van de Olympische Spelen 2016 in Rio. Maar dankzij de 3 gouden medailles (Derwael, Red Lions en Thiam) en de bronzen medailles van de jumpingploeg en Bashir Abdi in het slotweekend zijn de Spelen een groot succes voor België.

7 Belgen eindigden op ondankbare vierde plaats

In totaal eindigden 26 Belgen in de top 8

Vooraf mikte delegatieleider Olav Spahl op 21 plaatsen in de top 8, goed voor een olympisch diploma. Dat doel hebben de Belgische atleten met glans bereikt.

Bovenop de 7 medailles en de 7 vierde plaatsen eindigden nog 12 Belgen in de top 8, 26 in totaal. In 2016 behaalden 19 Belgen een plaats in de top 8.