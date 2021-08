Servië pakt laatste gouden medaille met tweede olympische waterpolotitel op rij

In 2016 klopte Servië de buren van Kroatië met 11-7 in de olympische finale. Na twee bronzen medailles was het toen eindelijk goud voor Servië in Rio. Ze trokken dan ook als torenhoge favoriet naar Tokio om er hun olympische titel te verdedigen.

Hun tegenstander in de finale was Griekenland. Dat de Grieken in de finale stonden was op zich al historisch. Nog nooit haalden ze een olympische finale, laat staan een olympische medaille. Maar in Tokio waren ze na hun stunt in de halve finale tegen topland Hongarije al zeker van een eerste medaille.

In de finale lukte een tweede stunt voor Griekenland niet. De Grieken moesten hun meerdere erkennen in de sterke Serviërs. Een dominant Servië won de strijd om goud met 13-10.

De finale van het waterpolo was ook meteen de laatste sportieve prestatie op deze Olympische Spelen in Tokio.