PSV verplettert Ajax, maar beperkt de ambities: "Dit biedt geen garanties"

Volgend weekend gaat de Eredivisie van start, maar de opwarmer van het voetbalseizoen in Nederland was er eentje die kon tellen. PSV droogde Ajax in het hol van de leeuw af met 0-4 in de strijd om de Johan Cruijff Schaal.

Terwijl ze in Amsterdam onder meer de rode kaart van Nicolas Tagliafico aanwijzen als sleutelmoment, lopen ze in Eindhoven ook niet te hard van stapel.

"We zijn trots: dit motiveert ons en geeft natuurlijk vertrouwen", trapte PSV-coach Roger Schmidt een open deur in. "We hebben er alles aan gedaan om te winnen en daar werden we voor beloond."

"Ook vorig seizoen hebben we goed gepresteerd tegen Ajax, maar toen bleven de resultaten uit. We zijn nu constanter en ook de spirit in onze ploeg is beter."

Met die eigenschappen moet PSV dit jaar dan toch een serieuze titelconcurrent worden van Ajax? Na 16 matchen zonder zege tegen Ajax, AZ of Feyenoord was het eindelijk nog eens bingo.

"We hebben gewoon een finale gewonnen. Wij waren goed en Ajax was ook niet slecht."

"Vorig jaar werd het verschil ook niet gemaakt door de matchen tegen Ajax, wel in alle andere wedstrijden. We moeten bewijzen dat we gegroeid zijn, maar dat is na deze match nog geen garantie."