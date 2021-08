Ontgoochelde Dieter Kersten (59e): "Had echt spaghettibenen vandaag"

Meer dan 13 minuten na winnaar Kipchoge, komt Dieter Kersten de finish overgelopen. Daarmee wordt Kersten 59e. Niet het resultaat waarop hij gehoopt had. "Het kon echt beter", zegt de 24-jarige Kersten. "Ik ben niet tevreden."



"Ik had echt spaghettibenen bij de start. Ik voelde het meteen. Geen kracht en geen fut in de benen. Halfweg zit ik nog wel onder de 68 minuten. Dat was ook het plan. Maar normaal moet ik daar nog met overschot zitten, dat was niet het geval. Ik ben helemaal niet tevreden."



"Het had veel beter gemoeten, er zat veel meer in. De vorm was er, maar ik had een slechte dag."



De warmte viel, in vergelijking met de voorbije dagen in Tokio, mee. "Ik heb ook goed gekoeld. Dat is dus zeker geen excuus. Een verklaring heb ik niet echt. De vorm was er, maar ik had slechte benen vandaag. Dat kan gebeuren.Vanaf kilometer 30 was uitlopen het enige doel. De rest maakte niet meer uit. Volgend jaar sta ik er op het EK in München, zeker weten."