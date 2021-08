Olav Spahl na succesvolle Spelen: "Nu eerst genieten, maar het kan nog beter"

"Elke medaille is bijzonder en een verhaal op zich", ging Olav Spahl voorzitter van het Belgisch Olympisch en Interfederaal Comité (BOIC) verder. "Er was elke dag positief nieuws te melden, dat zorgt ook voor een hele positieve sfeer in het olympisch dorp."

Geen ontgoochelingen voor directeur Spahl, maar hij had toch op wat meer gehoopt in het tennis: "Ik ben ervan overtuigd dat we daar meer hadden kunnen halen. De blessure van Goffin en de vroege uitschakeling van Mertens was jammer, maar zeker geen ramp."

Naast de 7 medailles viel België ook 7 keer net naast het podium met een 4e plaats: "Laat ons zeggen dat de 4e plaatsen ook tonen dat er veel potentieel is voor de toekomst. Nu focussen we op het halen van de top 8, dat moet misschien top 5 worden."

Het is de bedoeling om in de nabije toekomst meer Belgische teams op de Spelen te krijgen: "De Lions zijn zo een bijzonder succesvol project en ook met de Red Dragons (volleybal) en de Panthers (hockey) hebben we plannen. Op de langere termijn kijken we ook naar het voetbal en de rugby sevens bij de vrouwen."

Naast de straffe fysieke prestaties kwam mede dankzij de Amerikaanse turnster Simone Biles de aandacht ook te liggen op mentale gezondheid: "Er is veel meer dan het fysieke", vertelde Spahl. "Het onderwerp is nu niet langer taboe. Er is ondersteuning in België, maar we zullen opnieuw bespreken of er nog meer inspanningen nodig zijn."