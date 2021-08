Koen Naert na knappe tiende plek: "Had geen superdag, maar ben wel tevreden"

Twee Belgen in de top 10 van de olympische marathon. Een prestatie om u tegen te zeggen. Al was Koen Naert niet helemaal tevreden met zijn tiende plek."Ik had geen superdag zoals in Berlijn", klinkt het bij Naert. "Maar ik had me heel goed voorbereid en dit is het resultaat daarvan."

"Ik ben wel tevreden met die top 10, al ben ik nu misschien nog licht ontgoocheld. Maar als ik er eens goed over nadenk zal ik wel trots zijn. Er is geen enkele marathon waar er meer en betere atleten meedoen dan hier. Dan moet je fier zijn."

"Ik heb er alles uitgeperst. Ik merk dat ik het nu nog goed kan uitleggen, beter dan ik kan wandelen momenteel. Maar ik had geen idee in welke positie ik liep. Er liepen oorspronkelijk 12 of 13 atleten in de kopgroep. Ik wist dat ik dichtbij de top 10 liep. En stel je nu eens voor dat ik in elfde positie loop en die Marokkaan is tiende. Ik had het mezelf nooit vergeven."

"Maar ik had echt krampen van in mijn teen tot achter mijn oren. Ik heb er dan nog eens alles uitgeperst, en blijkbaar ben ik dan toch tiende geworden. Ik ben echt blij dat ik die kans niet heb laten liggen."