Het Nederlandse succes verklaard: "Goeie faciliteiten, veel geld en keuzes maken"

"We hebben het gewoon ongelooflijk goed gedaan", zegt Erben Wennemars, zelf ooit medaillewinnaar op de Winterspelen. "Vooral onze oogst in de atletiek (8 medailles, waarvan 2 keer goud voor Sifan Hassan) is ongekend."

Voor Nederland was Sydney 2000 met 25 medailles (waarvan 12 gouden) tot nu toe dé referentie, maar in Tokio sloeg Oranje met 36 medailles een nieuwe mijlpaal. Het eindigt in de medaillestand op de 7e plaats, de hoogste positie ooit.

"Alleen kun je het niet, je hebt grote groepen nodig"

Want dat is volgens Wennemars belangrijk in het succesrecept. "Je hebt grote aantallen nodig. Alleen kun je het niet. Je moet je laten omringen door een trainingsgroep, niet alleen voor dat uurtje op de baan maar ook voor de tijd ernaast."

"Om te beginnen hebben we goeie faciliteiten. Die hadden we vroeger niet. Heel veel Nederlandse sporters trainen op Papendal (het nationale trainingscentrum)."

"Kiezen voor sporten met medaillekansen"

Naast een nationaal trainingscentrum, waar heel veel sporters in groep kunnen trainen, is ook geld een belangrijke factor. "Afgelopen jaren is er heel veel geld in topsport gestoken. We zijn medailles belangrijk gaan vinden en daar is het hele beleid op afgestemd."

"De vraag is of die medailles ook effectief belangrijk zijn. We hebben nu inderdaad meer medailles, maar zijn er ook meer mensen gaan sporten?"

Samen met het geld zijn er ook radicale keuzes gemaakt. "Er is voor bepaalde sporten gekozen, waar er kansen zijn op medailles. Een goed voorbeeld is het BMX. Daar is vanaf nul een programma opgezet, omdat we dachten dat daar in de toekomst medailles te rapen zouden vallen. En nu hebben we goud met Niek Kimmann. Fantastisch!"

"Het zijn soms wel heel harde keuzes geweest. Sommige sporten hebben daar profijt van, maar er is ook veel kritiek geweest. In sommige programma's is geen geld meer geïnvesteerd, omdat we daar geen kans op medailles hadden."