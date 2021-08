Handbalvrouwen bevestigen Franse zaaldominantie met winst tegen Rusland

Frankrijk en zaalsporten blijkt een perfecte combinatie te zijn op de Spelen in Tokio. In het basketbal pakten Les Bleus het zilver bij de mannen en het brons bij de vrouwen. In het volleybal pakten de Fransen zelfs een gouden medaille.

In het handbal verloor Frankrijk in Rio in 2016 de twee finales, zowel bij de mannen als bij de vrouwen. Dit jaar wilden de Fransen hun dominantie in de zaalsporten wel bekroond zien worden.

De mannen gaven het goede voorbeeld en klopten in een heruitgave van de finale in Rio deze keer wel Denemarken met 25-23.

Bij de vrouwen kregen we net hetzelfde verhaal. In de finale keken de Franse vrouwen net als in Rio de Russinnen in de ogen.

Halverwege de tweede helft stond het 16-16 in een spannende wedstrijd tot dat de Fransen zes opeenvolgende goals maakten. Met een comfortabe voorsprong kon Frankrijk de wedstrijd uitspelen op weg naar hun olympische titel, eindstand 30-25.

In de kleine finale pakte Denemarken net als in 2016 in Rio het brons door met 36-19 te winnen van Zweden.