Frey is de Koning Midas van Antwerp: "Vreemd als 5 goals niet van Ronaldo komen"

In 2002 scoorde Wesley Sonck zes keer voor Racing Genk tegen KV Mechelen. Daarvoor moeten we al terug naar het seizoen 1995-1996 om nog een spelers te vinden die vijf goals in een match maakte. Mario Stanic deed het voor Club Brugge, ook al tegen KV Mechelen.

Zondag 8 augustus 2021 komt nu bij in de lijstje. Michael Frey scoorde zowat elke keer dat hij de bal aanraakte tegen Standard. "Vijf keer scoren, dat was mij nog niet eerder gelukt. Het is dus een heel speciale dag, maar het belangrijkste is dat we wonnen en dat we ook heel goed speelden", zei Frey aan Eleven Sports.

"Dat ik het team kan helpen met mijn vijf goals, maakt me heel gelukkig. Maar we moeten blijven doorgaan. De volgende wedstrijd wacht al."

Nog een nieuwkomer bij Antwerp maakte een goede indruk: Viktor Fischer. Frey profiteerde van het werk van de Deen. "Alles wat Frey aanraakte, ging gewoon binnen vandaag", zei Fischer voor de camera van Eleven Sports.

"Als het niet Ronaldo of Lewandowski is, is het toch altijd verbazingwekkend om iemand vijf goals te zien maken."