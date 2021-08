Eindelijk officieel: Romelu Lukaku keert door de grote poort terug naar Chelsea

Romelu Lukaku kwam 10 jaar geleden al terecht bij de club waar hij van kindsbeen af grote fan van is. Maar zijn eerste passage op Stamford Bridge draaide uit op een ontgoocheling. In 2014 verliet de Rode Duivel Londen, waarna avonturen bij Everton, Manchester United en Inter volgden. Er volgt nu een herkansing bij het oude nest. Onder coach Thomas Tuchel speelt de titelverdediger in de Champions League een ander voetbal dan Inter, waar alles draaide rond targetman Lukaku. Maar dat schrikt de Belgische topschutter aller tijden niet af om het opnieuw te proberen in Engeland.

Inter: 95 matchen, 64 goals en 1 titel

Romelu Lukaku werd in 2019 als een held ontvangen in Milaan. Inter betaalde 74 miljoen euro voor de spits, die bevrijd leek van zijn moeilijke jaren bij Manchester United.



Onder trainer Conte ontbolsterde Lukaku vollledig. In zijn eerste seizoen prikte de Belg 34 goals tegen de touwen. Samen met spitsbroeder Lautaro Martinez bracht hij Inter naar de Europa League-finale. Die verloor het nipt tegen Sevilla (3-2) en dus bleven de Italianen met lege handen achter.



Lukaku schakelde een versnelling hoger. In zijn tweede seizoen loodste hij Inter naar de eerste Italiaanse titel sinds 2010. Een goddelijke status volgde, Lukaku leek nooit meer te vertrekken uit Milaan.



Er leek geen vuiltje aan de lucht, tot coach Antonio Conte opstapte door financiële problemen bij de club. Inter moest dringend op zoek naar geld en verkocht sterkhouder Achraf Hakimi aan PSG. Dat vulde de put nog niet, dus had het bestuur zeker oren naar het aanbod van Chelsea.



De twee clubs hebben nu een akkoord over de transfer van Lukaku. Na twee seizoenen verlaat Lukaku de Italiaanse competitie alweer. Dat met 64 goals, 16 assists en een Scudetto op zak.