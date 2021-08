Eindelijk goud voor de Amerikaanse dames in het volleybal, Brazilië maatje te klein

Na zilveren medailles in 1984, 2008 en 2012 kreeg de VS opnieuw een kans op goud bij de dames in het volleybal. Ze kregen met Brazilië wel een hele stevige tegenstander voor de kiezen, de Zuid-Amerikanen wonnen 7 wedstrijden op rij op het olympisch toernooi en waren nog ongeslagen.

In de eerste set ging de VS als een komeet van start. De wedstrijd was nauwelijks begonnen en er stond al 0-5 op het scorebord. De Braziliaanse bondscoach José Roberto Guimaraes besloot om zijn speelsters meteen even wakker te schudden in een time-out.

De partij was nadien evenwichtiger, maar de kloof kon Brazilië nooit meer wegwerken. Na 27 minuten haalde de VS de openingsset binnen met 21-25.

In set 2 en set 3 kregen we vervolgens een gelijkaardig verhaal. Brazilië kon gelijke tred houden met de VS in de aanvangsfase, maar telkens slaagden de Amerikaanse dames erin om een kloofje uit te bouwen. Set 2 werd met 20-25 gewonnen.

In de slotset lieten Poulter en Drews nog even zien dat de olympische titel hen niet zou ontglippen. Met enkele geweldige smashes hadden ze al snel weer een bonus van 8 punten. Het Braziliaanse block leek bij momenten onbestaande, dat van de Amerikanen stond als een huis.

De Braziliaanse sterspeelster Gabi deed nog wat ze kon in het slot, maar het mocht niet meer baten. De Amerikaanse bondscoach Kiraly genoot zichtbaar van het bijzonder hoge niveau dat zijn team haalde. Met een ruime marge kon de VS de partij uitspelen met een smash van Larson: 14-25.

Het is het eerste goud ooit voor de Amerikaanse vrouwen in het volleybal, bij de mannen werd er wel al 3 keer goud gepakt in het verleden. Brons was er nog voor Servië dat in 3 sets makkelijk afrekende met Zuid-Korea.