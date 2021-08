De grand cru Spelen van België: "Medailles in grote sporten én succes in de breedte"

De Belgische ploeg is erin geslaagd het succes van de Olympische Spelen van Rio te overtreffen in Tokio. Ook sportjournalist Maarten Vangramberen vindt de balans heel positief. "Maar het zou een mooie ambitie zijn om de komende Spelen telkens in de top 20 af te sluiten."

We sluiten af met 7 medailles, dat is even veel als op de Spelen van Londen 1948. Toen waren er inderdaad minder medailles, maar toen was sport ook vooral voor de elite weggelegd en was het veel minder mondiaal. We mogen dus spreken van een grand cru wat de Spelen van de Belgen betreft. Wat opvalt is de diversiteit. Het is veel makkelijker om medailles te halen in vrouwensporten of dure sporten, omdat daar niet iedereen in de wereld met gelijke wapens strijdt. Maar dat wringt met onze volksaard. We scoren dan ook in de echt grote sporten: atletiek, gymnastiek, hockey, paardensport, wielrennen en judo. Allemaal grote sporten en dat is belangrijk.

Nina Derwael

Medailles als vrucht van een lang proces

We hebben ook het bewijs geleverd dat medailles maakbaar zijn. Bepaalde medailles zijn de vrucht van een lang proces. Hockey is daar het perfecte voorbeeld van, maar dat geldt ook voor het turnen en judo, waar goed werk wordt geleverd door Sport Vlaanderen. En dan heb je ook nog de top 8-plaatsen. Die zijn we over een paar jaar inderdaad vergeten, maar die wijzen er wel op dat we in de breedte goed gepresteerd hebben. Zo komen er nog sporten bij als basketbal, gewichtheffen, kajak, roeien, triatlon, zeilen en zwemmen. Opnieuw allemaal grote sporten. Bovendien kunnen de sporters die 4e geëindigd zijn nog veel progressie maken de komende 3 jaar, ik denk bijvoorbeeld aan Noor Vidts of Emma Plasschaert. Dat is heel veelbelovend. Wat ook nog opvalt, is dat er bij die sporters uit de top 8 een mooie verdeling is tussen mannen en vrouwen én dat we weer presteren met onze teams, zoals de Cats, de Lions en de 3x3-basketballers.

Topsportindex belangrijker dan medaillespiegel