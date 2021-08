Cruz zorgt bij lichtgewichten voor vierde Cubaanse goud in het boksen op deze Spelen

Wereldkampioen Jalolov maatje te sterk voor Torrez

Torrez begon goed aan zijn kamp en haalde de eerste ronde nipt binnen. Maar Jalolov, die twee koppen groter is dan de Amerikaan, haalde in de volgende twee ronden verschrikkelijk hard uit.

Torrez wou in de olympische finale wraak nemen voor zijn vorige verloren kamp tegen de Oezbeek. De laatste keer dat de twee elkaar ontmoet hadden in de ring, won Jalalov het duel van de 22-jarige Amerikaan met een brutale knock-out.

In de finale in het boksen bij de superzwaargewichten nam regerend wereldkampioen Bachodir Jalolov het op tegen de Amerikaan Richard Torrez. De Oezbeek Jalolov was op voorhand dan ook de grote favoriet voor het goud.

Britse Price bevestigt favorietenrol bij middelgewichten

In de finale versloeg Price de Chinese Li Qian op weg naar haar olympische titel bij de lichtgewichten. Het brons ging naar de Nederlandse Nouchka Fontijn. Fontijn behaalde in Rio nog de zilveren medaille, maar verloor de halve finale van de Britse Price.

Lauren Price was in een ver verleden nog voetbalster, maar de Britse schoolde zich met succes om tot bokster. Zo is Price regerend wereldkampioene en won ze goud op de Europese Spelen van 2019.

Harrington verslaat wereldkampioene Ferreira

Bij de lichtgewichten bij de vrouwen ging het goud naar de Ierse Kellie Harrington. Harrington wou in Tokyo voor een nieuwe gouden medaille zorgen na het goud van haar landgenote Katie Taylor in Londen in 2012.

In de finale moest ze wel afrekenen met de Braziliaanse wereldkampioene Beatriz Ferreira. De Ierse had het in de beginfase moeilijk tegen Ferreira, maar kwam er op het einde van de eerste ronde en vooral in de tweede ronde helemaal door. Uiteindelijk won Harrington na unanimiteit bij de juryleden.

Het brons ging naar de Finse Mira Marjut Johanna Potkonen en de Thaise Sudaporn Seesondee.